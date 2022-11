11/1/22 WWE house show results from Dortmund, Germany

– Shinsuke Nakamura d Ricochet

– Hit Row ( w/ B Fab ) d Maximum Male Models

Die Maximum Male Models fordern nun Hitrow! #WWEDortmund pic.twitter.com/MZVdqdDtXq — Spotfight – Wrestling News, Podcasts & Artikel (@SpotfightDE) November 1, 2022

– Shotzi Blackheart d Sonya DeVille with a quick roll-up pin.

– The Brawling Brutes d The New Day

– Drew McIntyre d Karrion Kross ( w/ Scarlett )

– Braun Strowman d Sami Zayn

– Triple-Threat Match: Liv Morgan d Shayna Baszler / Natalya

– Six-Man Tag Team Match: The Imperium: G.Vinci / L.Kaiser / WWE IC Champion GUNTHER d WWE Tag Team Champions Jimmy and Jey Uso and Solo Sikoa ( w/ Sami Zayn )

source: WRESTLING BODYSLAM . COM