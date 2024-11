Quick NXT preview for tonight

Officially announced for tonight’s NXT …

– Women’s North American Championship – Fallon Henley (c) vs. Tatum Paxley

– North American Championship – Tony D’Angelo (c) vs. Shawn Spears

– Iron Survivor Qualifying Match – Axiom vs. Ethan Page

– Iron Survivor Qualifying Match – Giulia vs. Kelani Jordan

