Matches on tap for tonight’s NXT

WWE NXT Match Cards/Previews (Tonight) – November 06, 2024:

1. Bubba Ray Dudley & Trick Williams vs Ridge Holland & Ethan Page

2. Giulia, Stephanie Vaquer, Kelani Jordan, Jordynne Grace & Zaria vs Fatal Influence, Cora Jade & Roxanne Perez in 10 woman tag team action

3. NXT GM Ava to make a special announcement

4. Jaida Parker vs Lola Vice in a Hardcore match with special guest referee Dawn Marie

5. Je Von Evans vs Wes Lee

6. ECW Legend Francine appears

7. NXT North American Champion Tony D’Angelo Live

Hello WWE UNIVERSE pic.twitter.com/FwatsQe9RZ — Dawn Marie (@WWEDawnMarieECW) November 3, 2024

Join us tonight at 8PM ET for live coverage!

