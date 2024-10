AEW signs deal with FOX Sports Mexico, Sakura has a message for Moné, May’s Wrestledream prediction

– AEW has signed a deal with FOX Sports Mexico to air all AEW TV content. PPVs will air on Sports Espanol Premium in Mexico, starting this Saturday with WrestleDream.

¡NOS SUBIMOS AL RING CON AEW! FOX Sports México adquiere los derechos de transmisión de All Elite Wrestlign, una de las marcas de lucha libre profesional más espectaculares del mundo ⬇️ pic.twitter.com/exUIYt90HT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 9, 2024

– AEW posted:

– AEW also posted:

EXCLUSIVE: An emotional @EmiSakura_gtmv has a message for Moné. pic.twitter.com/b617SDm6tE — All Elite Wrestling (@AEW) October 9, 2024

