Joe Hendry Coming To France For BZW Debut

Joe Hendry is coming to France.

BZWrestling has announced Joe Hendry for their upcoming “Alcatraz” event on November 2, 2024.

“Next stop: November 2nd for our next ALCATRAZ show with the exceptional presence of JOE HENDRY, for the very first time in France,” read a translated version of the announcement. “Come clap, sing and dance with us for the craziest entrance in world wrestling.”

⛓️ALCATRAZ⛓️

Prochain arrêt : le 2 Novembre pour notre prochain show ALCATRAZ avec la présence exceptionnelle de JOE HENDRY, pour la toute première fois en France‼️ Venez taper dans vos mains, chanter et danser avec nous pour l’entrée la plus folle du catch mondial

… pic.twitter.com/hrMweCrk2l — BZWrestling (@bzw_wrestling) September 29, 2024

