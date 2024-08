Quick NXT preview for tonight

WWE NXT Match Cards – Tonight August 20, 2024:

1. Wes Lee vs Joe Hendry vs Pete Dunne (WWE NXT Championship Eliminator)

2. Wren Sinclair vs Adrianna Rizzo vs Sol Ruca vs Jaida Parker vs Kendall Grey vs Karmen Petrovic (WWE NXT Women’s North American Championship Eliminator Gauntlet)

3. Hank Walker & Tank Ledger vs Luke Gallows & Karl Anderson

4. Lola Vice vs Wendy

5. ChooDion Lennox vs Ashante “Thee” Adonis

6. Chase U championship celebration

After their tag team title victory, #ChaseU will hold a championship celebration THIS TUESDAY on #WWENXT! 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/8lBI1bIHKq — WWE NXT (@WWENXT) August 18, 2024

Share Facebook

X

Reddit

Email