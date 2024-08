New AAA Tag Team Champions crowned

At tonight’s Triplemania XXXII, The Maharaja Raj Dhesi and Satnam Singh are new AAA Tag Team Champions winning the 3-Way Match over La Dinastía Casas-Alvarado (Negro Casas and Psycho Clown) (c) and La Dinastía Wagner (Dr. Wagner Jr. and Galeno del Mal)…

The Maharaja Raj Dhesi and Satnam Singh are the NEW AAA WORLD TAG TEAM CHAMPIONS.#TriplemaniaXXXII pic.twitter.com/SMN6wF6FGi — GIFSkullX (@GIFSkullX) August 18, 2024

Satnam Singh y Raj Dhesi (Jinder Mahal) se convierten en los nuevos Campeones de parejas de AAA y celebran junto a a Karen y Jeff Jarrett. Es el mejor sábado del año!!!!!! #TriplemaniaXXXII pic.twitter.com/qAJP9QBD5H — DDSD Wrestling (@dosdossolodos) August 18, 2024

Share Facebook

X

Reddit

Email