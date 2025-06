At tonight’s STARDOM THE CONVERSION, Sareee defeated Syuri with wrist clutch uranage to become IWGP Women’s Champion.

IWGP女子NEWチャンピオン

Sareee 選手 撮影日:2025.06.21

撮影場所: STARDOM 国立代々木競技場 第二体育館