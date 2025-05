Full NXT Battleground card

Full NXT Battleground 2025 Match Card:

– Joe Hendry vs. Trick Williams – TNA World Championship

– Oba Femi vs. Myles Bourne – NXT Championship

– Stephanie Vaquer vs. Jordynne Grace – NXT Women’s Championship

– Tony D’Angelo vs. Channing “Stacks” Lorenzo

– Hank & Tank and Josh Briggs vs. The Culling

– Sol Ruca vs. Kelani Jordan – NXT Women’s North American Championship