Updated list of released WWE Superstars

Gallus have been released by WWE.

The updated list:

— Braun Strowman

— Dakota Kai

— Cora Jade

— Shayna Baszler

— Eddy Thorpe

— Katana Chance

– Kayden Carter

— Gigi Dolin

— Riley Osborne

— Jakara Jackson

– Gallus

Source: Fightful

