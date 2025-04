The screen went black multiple times during Tiffany Stratton’s match against Jade Cargill last night on WWE Smackdown. It appears Stratton suffered a wardrobe malfunction during the sequence.

Este Superplex de Jade Cargill sobre Tiffany Stratton… y el realizador ha tenido trabajo. #SmackDown pic.twitter.com/JnnSs4sk5A — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 26, 2025

