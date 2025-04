Wrestlemania 41 lineups for Saturday and Sunday

The official nights for each WrestleMania 41 match…

WrestleMania Saturday:

– CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins

– Jade Cargill vs. Naomi

– The War Raider vs. New Day

– Rey Mysterio vs. El Grande Americano

– LA Knight vs. Jacob Fatu

– Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair

– GUNTHER vs. Jey Uso

WrestleMania Sunday:

– Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs. Lyra Valkyria & Bayley

– Damian Priest vs. Drew McIntyre

– Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio

– AJ Styles vs. Logan Paul

– IYO SKY vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley

– Cody Rhodes vs. John Cena

Share Facebook

X

Reddit

Email