The official inductors for the 2025 WWE Hall of Fame class below:

Triple H – Shawn Michaels

Michelle McCool – The Undertaker

Lex Luger – Diamond Dallas Page

Bret Hart vs. Steve Austin Immortal Moment – CM Punk

