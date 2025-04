Updated WWE Wrestlemania 41 card

Updated Official Card for WrestleMania 41 :

• Undisputed WWE Championship Match

Cody Rhodes (c) vs. John Cena (Night 2)

• Triple Threat Match

Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins (Night 1)

• World Heavyweight Championship Match

Gunther (c) vs. Jey Uso

• Women’s World Championship Match

IYO SKY (c) vs. Bianca Belair Vs Rhea Ripley

• WWE Women’s Championship Match

Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair

• AJ Styles vs. Logan Paul

• Naomi Vs Jade Cargill

• United States Championship

LA Knight (c) vs. Jacob Fatu

• Intercontinental Championship

Bron Breakker (c) Vs PENTA Vs Finn Balor Vs Dominik Mysterio

• El Grande Americano Vs Rey Mysterio

