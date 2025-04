Announced for next week’s NXT …

– Jordynne Grace vs Jaida Parker

– Axiom & Nathan Frazer vs Swipe Right

– Oba Femi, Trick Williams, & Je’Von Evans vs Darkstate

THANK YOU, AVA!

Darkstate will take on @Obaofwwe, @_trickwilliams & @WWEJeVonEvans in a Six-Man Tag Team Match NEXT WEEK! #WWENXT pic.twitter.com/zoGwmGhKRO

