Updated NXT Roadblock matchcard 3/11/2025

⚫️. NXT title match. Oba Femi vs MOOSE

⚫️. Title for title match. Guilia vs Stephanie Vaquer

⚫️. TNA world tag team championship match. Fraxiom vs the Hardy’s

⚫️. Street fight match. Jevon Evans vs Ethan page

⚫️. Roxanne Perez vs Jordynne Grace

⚫️. LFG coaches will be in attendance. Mickie James, The undertaker, Bully Ray, & Booker T

join us tonight for live coverage!

