John Cena makes a new IG post, More WWE 2K25 overall ratings

– John Cena’s latest instagram post…

“You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain”

– ALL the 90+ overall ratings in WWE 2K25:

– Alundra Blayze ’94 (91)

– Asuka (90)

– Becky Lynch (92)

– Bianca Belair (95)

– Bray Wyatt (90)

– Bret ‘Hit Man’ Hart (93)

– Bruno Sammartino (91)

– Charlotte Flair (92)

– CM Punk (92)

– Cody Rhodes (96)

– ‘Demon’ Finn Balor (90)

– Drew McIntyre (91)

– Dusty Rhodes (91)

– Eddie Guerrero (90)

– ‘Elite’ Jey Uso (90)

– The Fiend Bray Wyatt (92)

– The Fiend Bray Wyatt ’23 (94)

– GUNTHER (92)

– Hollywood Hogan (92)

– Hulk Hogan (94)

– Jey Uso (90)

– John Cena (94)

– John Cena ’07 (93)

– John Cena ’12 (96)

– Liv Morgan (91)

– Logan Paul (90)

– Randy Orton (92)

– Randy Orton ’15 (90)

– Rhea Ripley (96)

– Rob Van Dam (90)

– The Rock (95)

– The Rock ’01 (96)

– Roman Reigns (96)

– Roman Reigns ’22 (97)

– Seth ‘Freakin’ Rollins (93)

– Seth Rollins ’22 (92)

– Shawn Michaels ’05 (94)

– ‘Stone Cold’ Steve Austin (97)

– ‘Stone Cold’ Steve Austin ’00 (95)

– ‘Superstar’ Billy Graham (92)

– Triple H (91)

– Triple H ’08 (91)

– Triple H ’14 (91)

– Ultimate Warrior (92)

– Undertaker (96)

– Undertaker ’03 (92)

– Undertaker ’90 (90)

– Undertaker ’98 (93)

