WWE files for new trademarks

WWE has filed to trademark the following names:

– Osiris Griffin

– Haze Jameson

– Trill London

– Harley Riggins

– Summer Sorrell

– Jax Presley

– Masyn Holiday

– Drako Knox

– Tate Wilder

– Braxton Cole

– Chantel Monroe

– Aria Bennett

