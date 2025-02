Men’s Royal Rumble Participants

1. John Cena

2. Roman Reigns

3. Seth Rollins

4. CM Punk

5. Drew McIntyre

6. Rey Mysterio

7. LA Knight

8. Shinsuke Nakamura

9. Carmelo Hayes

10. Sami Zayn

11. Main Event Jey Uso

12. Logan Paul

13. Penta

14. Bron Breakker

15. Chad Gable

16. Damian Priest

17. Jacob Fatu

