Video: Adam Pearce with a Raw preview for tonight

#WWERaw General Manager @ScrapDaddyAP gives us a preview of tonight's Monday Night Raw following an eventful #SNME! pic.twitter.com/AftMrscpHP — WWE (@WWE) December 16, 2024

Raquel Rodriguez Vs Zoey Stark Vs Kayden Carter in a Women’s IC Tournament match is set for RAW

