Updated Wrestle Dynasty PPV card

Wrestle Dynasty PPV lineup…

• Kenny Omega vs Gabe Kidd

• Zack Sabre Jr. vs Ricochet

• Konosuke Takeshita/Shingo Takagi vs Tomohiro Ishii

• Mercedes Moné vs Mina Shirakawa

• Jack Perry vs Yota Tsuji

• David Finlay vs Brody King

• Shota Umino vs Claudio Castagnoli

• Young Bucks vs Great-O-Khan & mystery partner

• Athena vs Willow Nightingale vs Persephone vs STARDOM tournament winner

• CMLL vs NJPW Lucha Gauntlet

