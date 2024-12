WWE Raw preview for tonight

WWE Monday Night Raw Match Cards/Previews – December 2, 2024:

1. Dakota Kai vs Katana Chance vs Shayna Baszler in a Women’s Intercontinental Title qualifying Match

2. Damage CTRL vs Liv Morgan and Raquel Rodriguez

3. R Truth vs Pete Dunne

4. CM Punk kicks off the show

5. The New Day 10 Year Anniversary

