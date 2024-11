Matches scheduled for tomorrow’s Smackdown

WWE Friday Night SmackDown – November 29, 2024

1. Michin vs Piper Niven vs Lash Legend – Women’s U.S. Title Tournament

2. Shinsuke Nakamura vs Andrade

3. Cody Rhodes vs Carmelo Hayes

4. Women’s WarGames Match buildup

5. Jacob Fatu vs Jey Uso – Men’s War Games Advantage Match

