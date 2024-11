WWE Monday Night Raw Cards/Previews – November 18, 2024

1. Bron Breakker (c) vs Sheamus for the Intercontinental Championship.

2. Zelina Vega & Rey Mysterio (LWO) vs Chad Gable & Ivy Nile (American Made) in a mixed tag team Match.

3. Seth Rollins vs Bronson Reed.

4. The War Raiders (Erik & Ivar) vs The Judgment Day (Dominik Mysterio & Carlito)

Share Facebook

X

Reddit

Email