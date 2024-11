Karl Anderson says he just had surgery but didn’t specify exactly what for. He will provide more details later this week.

Karl Anderson reveló que estará fuera de acción hasta después de WrestleMania 41. Este se sometió a cirugía. Le deseamos una pronta recuperación. pic.twitter.com/1shUBc16y9 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) November 4, 2024

