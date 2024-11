WWE Friday Night SmackDown Match cards – November 1, 2024:

– The Street Profits vs Pretty Deadly

– IYO SKY vs Bianca Belair vs Lash Legend vs Piper Niven in a Fatal 4 Way match

– Nia Jax & Liv Morgan face off

– Liv Morgan vs Tiffany Stratton

– Naomi & Bayley vs Candice LeRae & Indi Hartwell

– Roman Reigns & The Usos (Jimmy & Jey Uso) to appear

– Cody Rhodes & Randy Orton vs Gunther & Ludwig Kaiser

* Be sure to join us at 8PM ET for live coverage!

