Matches announced for tonight’s WWE NXT

WWE NXT Matches for tonight:

1. Damage CTRL (IYO SKY & Kairi Sane) vs Meta-Four (Lash Legend & Jakara Jackson)

2. Oba Femi vs Luca Crusifino

3. Giulia & Stephanie Vaquer vs Fatal Influence (Jacy Jayne & Fallon Henley) (w/Jazmyn Nyx)

4. Jaida Parker vs Tatum Paxley

join us tonight at 8PM ET for live coverage!

Share Facebook

X

Reddit

Email