Advertised for WWE NXT tonight in St. Louis:

• Randy Orton vs Je’Von Evans

• Oba Femi vs Tony D’Angelo (NXT North American Title)

• New NXT Champion Trick Williams appears

• Women’s Champion Roxanne Perez and Cora Jade appear

• Jey Uso appears

• Fraxiom vs Theory/Waller (NXT Tag Titles)

• Jade, Bianca and Kelani vs Fatal Influence

• Sexyy Red performs live

