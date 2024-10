Havoc and Crazzy Steve capture the AAA Mixed Tag Team Champions

Havoc and Crazzy Steve are the new AAA Mixed Tag Team Champions…

Crazzy Steve y Havok los nuevos campeones de parejas mixtas de AAA. pic.twitter.com/MiNOU7hMj3 — Más Lucha (@mas_lucha) October 6, 2024

Crazzy Steve & Havok defeated Abismo Negro Jr. & Flammer at Sunday’s AAA Heroes Inmortales XVI in Guadalajara, Jalisco, Mexiko.

