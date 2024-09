WWE Raw Match Card & Preview – Tomorrow September 30, 2024:

1. Last Monster Standing Match- Braun Strowman vs Bronson Reed

2. New Intercontinental Champion Main Event Jey Uso to appear

3. Chad Gable vs Kofi Kingston

4. Face-off: CM Punk & Drew McIntyre

5. The Judgment Day vs LWO in 6 man Tag Team Match

6. Lyra Valkyria vs Zoey Stark

7. Rey Mysterio vs Xavier Woods

