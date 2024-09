Nikkita Lyons and Ricky Starks updates

– Nikkita Lyons gives an update.

it’s been a minute 8 months post op on my left ACL. now im even lmao… it’s not over when you fall, it’s over when you don’t get back up and just quit. no one knows all you’ve been through but you. take your power back and protect your peace. pic.twitter.com/K36orlKcob

— Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) September 23, 2024