Updated WWE Bad Blood 2024 Match Card:

– CM Punk Vs. Drew McIntyre – Hell in a Cell Match.

– Roman Reigns & Cody Rhodes Vs. Solo Sikoa & Jacob Fatu.

– Liv Morgan (c) Vs. Rhea Ripley for the Women’s World Championship (w/ Dominik Mysterio suspended above the ring in a Shark Cage)

– Damian Priest Vs. Finn Balor.

– Nia Jax (c) vs. Bayley or Naomi

