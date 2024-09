WWE SmackDown Match Card – September 20, 2024:

1. United States Championship Match- LA Knight (C) vs Andrade

2. Bayley & Naomi vs Nia Jax & Tiffany Stratton

September 19, 2024