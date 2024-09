AEW Collision Match Card Preview – September 14, 2024:

1. AEW TNT Championship Match- Jack Perry pinned Christopher Daniels

2. Mark Briscoe, Hologram & Kyle O’Reilly vs The Premier Athletes

3. Wheeler Yuta vs Anthony Henry

4. Trios Match involving Private Party & Komander

5. Juice Robinson and The Gunns vs The Gates of Agony & Brian Cage

6. Yuka Sakazaki vs Serena Deeb

7. Queen Aminata vs Robyn Renegade

8. FTR vs The Grizzled Young Veterans

