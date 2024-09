3 matches announced on Raw for WWE Bad Blood

– Drew McIntyre vs CM Punk in HITC

– Liv Morgan vs Rhea Ripley

– Damian Priest vs Finn Balor

When bad blood boils over, there’s only one way to contain it…

Hell in a Cell. #WWEBadBlood streams LIVE from Atlanta on Oct. 5, 6e/3p @peacock @WWENetwork pic.twitter.com/BUQI3C0qcu

— Triple H (@TripleH) September 10, 2024