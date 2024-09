Quick NXT preview for tonight

WWE NXT Match Cards & Previews – September 10, 2024:

1. Giulia vs Chelsea Green

2. Last Man Standing match – Trick Williams vs Pete Dunne (Winner faces Ethan Page for the NXT Title on the CW debut episode)

3. NXT Tag Team Championship Match – Nathan Frazer & Axiom (C) vs The Street Profits.

4. Jordynne Grace holds a TNA Knockouts World Title open challenge

5. NXT Heritage Cup Match – Charlie Dempsey (C) vs Je Von Evans.

6. Duke Hudson vs Ridge Holland

