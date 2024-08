WWE SmackDown Match Card & Preview – August 23, 2023

1. WWE Tag Team Championship Match- The Bloodline (Tama Tonga & Jacob Fatu) (C) vs The Street Profits

2. United States Championship Match- LA Knight (C) vs Santos Escobar

3. Six-Woman Tag Team Match- Naomi, Jade Cargill & Bianca Belair vs Blair Davenport, Alba Fyre & Isla Dawn

