Quick WWE Raw preview for tonight

WWE Monday Night Raw Preview (12 August 2024) :

1. Rhea Ripley will kick off Raw.

2. WWE Women’s Tag Team Championship #1 Contender’s Match – Damage CTRL vs. Shayna Baszler & Zoey Star.

3. Randy Orton will be Live.

4. Intercontinental Championship – Bron Breakker (C) vs. Sami Zayn In a 2 out of 3 falls Match.

5. Alpha Academy vs The American Made.

6. Carlito vs Damian Priest.

