MJF announces that he’s coming to Arena Mexico to defend the AEW International Championship on August 2nd…

⌛

¡MJF apostará el Campeonato Internacional de AEW en La Catedral de la Lucha Libre! Arena México

️ Viernes 2 de agosto '24

8:30 p.m.

️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/vRaG5dgedB#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/cHAu3iEYKC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 20, 2024

