Matches scheduled for next week’s NXT

Set For Next Week:

– NXT Women’s NA Title Match Qualifier: Sol Ruca vs. Izzy Dame

– NXT Women’s NA Title Match Qualifier: Ivy Nile vs. Lash Legend

– NXT Heritage Cup Match: Tony D’Angelo vs. 1 Member of No Quarter Catch crew

– Je’Von Evans vs. Noam Dar

