WWE announces coming European tour dates

WWE has announced several dates for live events in Europe ahead of Bash In Berlin on August 31:

August 25 – Ahoy Arena in Rotterdam, Netherlands

August 26 – Forest National in Brussels, Belgium

August 27 – Rudolf Weber Arena in Oberhausen, Germany

August 28 – Porsche Arena in Stuttgart, Germany

August 29 – Festhalle in Frankfurt, Germany

+++ Breaking News +++ Road To Bash In Berlin! #WWELive kommt am 27.8. nach Oberhausen, am 28.8. nach Stuttgart und am 29.8. nach Frankfurt! Bereits diesen Donnerstag um 10 Uhr startet der exklusive Vorverkauf auf https://t.co/GxE4o0CIC6 (allgemeiner Vorverkauf:… pic.twitter.com/JQ5hBVP026 — WWE Deutschland (@WWEDeutschland) March 18, 2024

