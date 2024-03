New NJPW Strong Women’s Championship

Stephanie Vaquer has pinned Giulia to win the NJPW STRONG Women’s Championship

Stephanie Vaquer has pinned Giulia to win the NJPW STRONG Women’s Championship‼️‼️ #STARDOM

pic.twitter.com/5GFql9zaIv — (@WrestlingCovers) March 10, 2024

De Última Hora: Stephanie Vaquer -La Primera- es la nueva Campeona de NJPW Strong. pic.twitter.com/2DpVuwPcs5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 10, 2024

Share Facebook

X

Reddit

Email