Video/pictures: Mercedes Mone at the Crunchyroll Anime Awards

– Mercedes Mone arrives at the Crunchyroll Anime Awards to present an award

LADIES AND GENTLEMEN! MERCEDES MONÉ VARNADO she looks absolutely sickening ! Japan at the Anime Awards! @Crunchyroll #MercedesMone pic.twitter.com/LBElGG1lgt — ⚡️ ROB ⚡️ (@x_rob_) March 2, 2024

Mercedes Moné at today's Crunchyroll Anime Awards ceremony in Japan!pic.twitter.com/foeJHsMGeX — Drainmaker ️ (@DrainBamager) March 2, 2024

The CEO Mercedes Mone and Megan Thee Stallion at the Anime Awards pic.twitter.com/Mp8lO9zbkC — Brandon McMullen (@BrandonMcMull20) March 2, 2024

Share Facebook

X

Reddit

Email