Poll results: 2023 GERWECK.NET Year end awards – Feud of the year

2023 GERWECK.NET Year end awards – Feud of the year

CM Punk vs AEW EVP’s (37%, 139 Votes)

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio (16%, 61 Votes)

Roman Reigns vs. Jey Uso (14%, 53 Votes)

Adam Page vs. Swerve Strickland (12%, 45 Votes)

Brock Lesnar vs. Cody Rhodes (11%, 41 Votes)

MJF vs. Bryan Danielson (8%, 32 Votes)

Orange Cassidy vs. Jon Moxley (2%, 6 Votes)

Total Voters: 377

Past winners

2022: Cody Rhodes vs Seth Rollins

2021: Omega vs. Page

2020: Sasha vs. Bayley

2018: Johnny Gargano vs. Tommaso Ciampa

2016: Matt Hardy vs. Jeff Hardy

2014: Dixie Carter vs. Bully Ray

Share Facebook

X

Reddit

Email