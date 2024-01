Raquel Rodriguez posts video dealing with MCAS

Raquel Rodriguez videos her journey of healing from Mast Cell Activation Syndrome.

Raquel Rodríguez está sufriendo una enfermedad llamada 'síndrome de activación mastocitaria', que le provoca una gran cantidad de síntomas alérgicos, urticaria y demás. Ojalá se recupere pronto.pic.twitter.com/oQa2ghGrQT — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 5, 2024

