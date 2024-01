Pro Wrestling Tees’ top 25 merchandise sellers of 2023 revealed

Merchandise website ProWrestlingTees.com announced the following…

“Happy New Year! Check out the 2023 PWT Top 25 Selling Wrestlers. This includes all merchandise sold on PWTees & ShopAEW. We wish Jay were here to see his photo at the top of this list 🙏🏽.”

Here is the list…

1. CM PUNK

2. JAY BRISCOE

3. MJF

4. DANHAUSEN

5. KENNY OMEGA

6. ADAM COLE

7. THE YOUNG BUCKS

8. THE ACCLAIMED

9. ORANGE CASSIDY

10. HANGMAN ADAM PAGE

11. FTR

12. STING

13. JON MOXLEY

14. MERCEDES MONE

15. HOOK

16. JAY WHITE

17. BRYAN DANIELSON

18. EDDIE KINGSTON

19. SWERVE STRICKLAND

20. ADAM COPELAND

21. JADE CARGILL

22. TONI STORM

23. MALAKAI BLACK

24. WILLIAM OSPREAY

25. THE HARDYS

Share Facebook

X

Reddit

Email