Photos: Dixie Carter backstage at WWE Raw

Dixie Carter is visiting backstage at WWE Raw tonight in Nashville, TN:

Dixie Carter pictured backstage with multiple WWE talents before tonight's Monday night Raw. (Via her IG) pic.twitter.com/k9oPWjeWhf — Slappa Wrestling (@Slappa_WWE) November 28, 2023

Dixie Carter is backstage at RAW what lol pic.twitter.com/ucFKxmcceY — Julian Weeks (@JulianWks) November 28, 2023

🚨🚨🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨🚨🚨 PWInsider confirma que la ex dueña de TNA, Dixie Carter, se encuentra backstage visitando en la WWE. Dixie Carter!!! Backstage en WWE!!!! El 2023 está intenso!!! pic.twitter.com/qehVzVeZh4 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) November 28, 2023

