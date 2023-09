Hook and Danhausen coming to AEW Fight Forever

– Hook and Danhausen in AEW Fight Forever – The HOOKHausen: Very Handsome, Very Evil DLC Pack will release on September 28

Hook and Danhausen Entrances in AEW Fight Forever DLC pack coming on September 28#AEWFightForever pic.twitter.com/AJLB6JkfAj — The SmackDown Hotel 🔥 (@TheSDHotel) September 20, 2023