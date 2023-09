9/17/23 WWE Supershow house show results from Boise, Idaho

– Jey Uso d Bronson Reed

– WWE Undisputed Tag Team Title: The Judgment Day : Finn Balor and Damian Priest (c) d The LWO: Joaquin Wilde and Cruz del Toro

– NXT Women’s Title : Becky Lynch (c) d Tiffany Stratton

– Alpha Academy: Chad Gable and Otis ( w/ Maxxine DuPri ) / Tomasso Ciampa d The Imperium: WWE IC Champion GUNTHER / Ludwig Kaiser / Giovanni Vinci

– Street Fight: Cody Rhodes d Dominick Mysterio

– WWE U.S. Title: Rey Mysterio (c) d Austin Theory / LA Knight

– Asuka d Charlotte Flair

– Main Event: WWE World Title: Seth Rollins (c) d Shinsuke Nakamura

