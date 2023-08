8/18/23 WWE NXT house show results from Citrus Springs, FL

– Andre Chase / Duke Hudson / Tyler Bate ( w/ Thea Hail ) d Myles Borne / Damion Kemp / Charlie Demsey

Getting back on track tonight at #NXTCitrusSprings

Thank you to the incomparable Tyler Bate for the assist‼️🙌🏼

Everything’s fine..#WWENXT https://t.co/pOV6lA1mzo

— Andre Chase | twitch.tv/ChaseUniversity (@AndreChaseWWE) August 19, 2023